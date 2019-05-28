Обыски в мэрии Одессы проводят силовики. Фото: Радио Свобода

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Обыски в департаменте коммунальной собственности мэрии Одессы 28 мая проводят сотрудники департамента защиты Национальной экономики полиции и Генеральной прокуратуры.

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Следственные действия проходят на третьем этаже офиса муниципального департамента коммунальной собственности на ул. Артиллерийской. Сейчас правоохранители не комментируют обыски, поэтому неизвестно, в рамках какого уголовного производства они действуют. Силовики изымают документы. Об этом сообщает «Думская».

Издание пишет, что правоохранители кого-то задержали, поскольку в мэрию вызвали бесплатного адвоката. Также к офису прибыла карета скорой помощи.

Напомним, в апреле следователи Государственного бюро расследований устроили обыски в Национальном антикоррупционном бюро Украины. Следственные действия проходили в рамках расследования уголовного производства о возможном получении взяток сотрудниками правоохранительных ведомств за закрытие дел о хищении средств из государственного бюджета.