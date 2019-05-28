Верховный суд отменил люстрацию экс-председателя Высшего совета юстиции Колесниченко, фото — 5 канал

https://racurs.ua/n122466-verhovnyy-sud-otmenil-lustraciu-eks-glavy-vysshego-soveta-usticii-kolesnichenko.html

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Кассационный административный суд в составе Верховного суда удовлетворил иск Владимира Колесниченко к Высшему совету правосудия (ВСП) в деле о его увольнении по люстрационной процедуре.

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Суд признал незаконным и отменил решение ВСП № 1232/0/15−17 от 23 мая 2017 года, сообщил 28 мая в Фейсбук адвокат экс-главы Высшего совета юстиции (после 2017 года — Высший совет правосудия) и судьи Высшего спецсуда по рассмотрению гражданских и уголовных дел.

Есть разные взгляды на люстрацию. По поводу этого решения будут разные мнения, — заявил Федур.

Адвокат убежден, что решение ВСУ обжалуют в Большой палате Верховного суда.

Высший совет правосудия уволил Колесниченко 24 мая 2017 года в рамках люстрационных процедур. Колесниченко сразу же обжаловал это решение. В марте 2018 года Кассационный суд в составе Верховного суда остановил производство до решения Конституционным судом в деле о соответствии положениям Конституции закона «Об очищении власти».

Колесниченко возглавлял Печерский райсуд столицы, а в 2010—2013 годах — Высший совет юстиции. Сейчас он снова занимает должность председателя Печерского райсуда.

Этот судья является фигурантом дела «черной бухгалтерии» Партии регионов. Генпрокуратура расследует возможное получение Колесниченко 12 млн долл. от руководства этой политической силы в 2010 году.

Напомним, что 27 мая в Кассационном административном суде в составе Верховного суда обжаловано назначение главы Администрации президента Украины Андрея Богдана. На сайте главы государства зарегистрировали также петицию об отставке Богдана. Авторы обращения считают, что он не имеет права занимать должность на основании Закона Украины «Об очищении власти».