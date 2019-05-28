Трансгендер став мером міста в Італії. Фото: Italy About

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Ракурс

В італійському місті мером став трансгендер. Чоловік на ім’я Джанмарко Негрі ще п’ять років тому був Марією.

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Незвичайний випадок трапився в містечку Тромелло в області Ломбардія на півночі Італії. За головну посаду міста билися четверо претендентів, включаючи заступника колишнього мера, однак підтримку городян отримав трансгендер. Про це повідомляє Corriere Della Sera, передає «Європейська правда».

За Негрі проголосували понад 37,5% жителів міста, населення якого налічує близько чотирьох тисяч осіб.

П’ять років тому 40-річний адвокат зрозумів, що він більше не може залишатися жінкою, адже завжди відчував себе чоловіком. Через рік Негрі провів ряд хірургічних операцій і назавжди став Джанмарко.

Негрі став першим трансгендером, який коли-небудь обирався на пост мера Італії. Сам новообраний мер відомий в місті не тільки зміною статі — він вів активну діяльність на захист прав сексуальних меншин.

Така позиція викликала любов і повагу городян, які потім підтримали трансгендера на виборах.

Як раніше повідомляв «Ракурс», в США більшості трансгендерів заборонили служити в армії.