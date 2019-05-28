На Климкин подали в суд, фото: Picasso-pictures.ru

https://racurs.ua/n122470-deputat-iz-radikalnoy-partii-osparivaet-prisvoenie-diplomaticheskogo-ranga-garasimovu-i-logvinskomu.html

Ракурс

Народный депутат из Радикальной партии Виктор Вовк подал в Окружной административный суд Киева иск на министра иностранных дел Павла Климкина.

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Вовк оспаривает присвоение дипломатического ранга народным избранникам Артуру Герасимову (фракция БПП) и Георгию Логвинскому (фракция «Народный фронт»). Об этом сообщает портал «Судебная власть Украины».

В своем иске Вовк просит признать такие действия Климкина противоправными, а также отменить соответствующее письмо Министерства иностранных дел.

Сейчас суд решает вопрос об открытии производства по этому административному делу.

Ранее издание «Европейская правда» сообщало, что с просьбой о предоставлении нескольким народным депутатам дипломатического статуса с целью «чевствования роли этих лиц в продвижении интересов Украины и противодействии российской агрессии» министр иностранных дел обратился к тогдашнему президенту Петру Порошенко еще 26 апреля.

Представление по Герасимову Порошенко подписал 18 мая, по Логвинскому — 19 мая.

Напомним, Климкин 17 мая заявил о намерении подать в отставку в связи началом каденции нового президента Украины.