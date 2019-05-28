Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
На Климкин подали в суд, фото: Picasso-pictures.ru

Депутат из Радикальной партии оспаривает присвоение дипломатического ранга Герасимову и Логвинскому

28 мая 2019, 16:21
999

Народный депутат из Радикальной партии Виктор Вовк подал в Окружной административный суд Киева иск на министра иностранных дел Павла Климкина.

Loading...

Вовк оспаривает присвоение дипломатического ранга народным избранникам Артуру Герасимову (фракция БПП) и Георгию Логвинскому (фракция «Народный фронт»). Об этом сообщает портал «Судебная власть Украины».

В своем иске Вовк просит признать такие действия Климкина противоправными, а также отменить соответствующее письмо Министерства иностранных дел.

Сейчас суд решает вопрос об открытии производства по этому административному делу.

Ранее издание «Европейская правда» сообщало, что с просьбой о предоставлении нескольким народным депутатам дипломатического статуса с целью «чевствования роли этих лиц в продвижении интересов Украины и противодействии российской агрессии» министр иностранных дел обратился к тогдашнему президенту Петру Порошенко еще 26 апреля.

Представление по Герасимову Порошенко подписал 18 мая, по Логвинскому — 19 мая.

Напомним, Климкин 17 мая заявил о намерении подать в отставку в связи началом каденции нового президента Украины.


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter







Загрузка...

Новости

Главные новости

Секретарем СНБО Зеленский назначил Данилюка — указ президента

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Александра Данилюка секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины. Кроме того, глава государства выбрал себе внештатного советника и еще одного заместителя главы АП

Новости Украины
16:30

Как депутаты врали в декларациях: НАПК обнародовало невероятную сумму (ИНФОГРАФИКА)

НАПК установило, что народные депутаты в своих декларациях указали недостоверные сведения на общую сумму 8,5 млрд грн. Часть выводов НАПК Антикоррупционное бюро приобщило к материалам уголовных производств

Новости Украины
11:56
Новости партнеров
Загрузка...