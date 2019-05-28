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Секретарем СНБО Зеленский назначил Александра Данилюка, фото — Радио Свобода

Секретарем СНБО Зеленский назначил Данилюка — указ президента

28 мая 2019, 16:30
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Президент Украины Владимир Зеленский назначил Александра Данилюка секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины.

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Об этом говорится в указе главы государства № 327/2019 от 28 мая 2019 года, который появился сегодня на сайте президента.

Данилюк работал в должности министра финансов Украины в правительстве Владимира Гройсмана. О его вероятном назначении в СНБО заявляли ранее глава Администрации президента Андрей Богдан и заместитель главы Администрации президента Руслан Рябошапка.

Весной 2018 года у Данилюка возник конфликт с премьер-министром Владимиром Гройсманом, в частности, относительно реформирования Государственной фискальной службы. В июне он ушел в отставку.

Кроме того, президент Зеленский совершил еще два назначения в свою администрацию. Алексей Гончарук будет работать заместителем главы АП, а Олег Устенко стал внештатным советником главы государства.

Гончарук — юрист, адвокат, представитель партии «Сила людей», руководитель организации «Офис эффективного регулирования».

Устенко — исполнительный директор Международного фонда Блейзера в Украине. Он консультировал Зеленского относительно макроэкономической политики.

Источник: Ракурс


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