Володимир Зеленський, фото: Адміністрація президента

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Президент Володимир Зеленський у Києві зустрівся з місією Міжнародного валютного фонду (МВФ) в Україні, котру очолює Рон ван Роден.

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У зустрічі також брали участь очільник Національного банку України (НБУ) Яків Смолій і міністр фінансів Оксана Макарова. Про це повідомляє прес-служба Адміністрації президента.

Зеленський зазначив, що співпраця України з МВФ триває й наголосив, що наша держава залишиться надійним партнером МВФ, який дотримується своїх зобов’язань.

Однак, за його словами, зараз спостерігається «зволікання з ухваленням реформаторських законопроектів».

Сподіваюся, парламент нового скликання надолужить це, — зазначив Зеленський. — Я вважаю, що ця Верховна Рада втратила можливість ухвалювати відповідальні рішення.

Під час зустрічі представники МВФ висловили готовність продовжити співпрацю з Україною й негайно прибути до Києва після проведення парламентських виборів і формування нового уряду.

Нагадаємо, сьогодні ЗМІ стало відомо, що свій перший офіційний закордонний візит Зеленський здійснить на початку червня до Брюсселя. Там він, зокрема, зустрінеться з генсеком НАТО Єнсом Столтенберґом у штаб-квартирі Північноатлантичного альянсу. Очікується, що візит триватиме два дні.