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Стійкі до антибіотиків бактерії у ВООЗ вважають однією з основних загроз

Учені знайшли сполуку, котра вбиває стійкі до антибіотиків бактерії

28 тра 2019, 21:00
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Учені з Університету Шеффілда та Лабораторії Резерфорда — Еплтона (Велика Британія) виявили сполуку, котра знищує стійкі до антибіотиків грамнегативні бактерії, включаючи патогенну кишкову паличку (E. coli).

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Нові методи лікування грамнегативних бактерій є життєво важливими, оскільки ці мікроорганізми швидко стають імунними до антибіотиків. Так, через неефективність сучасних препаратів в боротьбі з мікроорганізмами, в котрих з’явився імунітет до антибіотиків, тільки в ЄС щороку помирають 25 тис. осіб, а до 2050 року це число вже може досягнути показника в мільйони людей, повідомляє видання EurekaAlert.

Грам-негативні штами бактерій можуть викликати інфекції з високою смертністю, включаючи пневмонію та інфекції сечовивідних шляхів. Такі хвороби важко лікувати, оскільки клітинна стінка бактерій запобігає потраплянню ліків у мікроби.

Лікарі не мали нових ліків проти грамнегативних бактерій протягом останніх 50 років, і ніякі потенційні ліки не вступили в стадію клінічних випробувань з 2010 року.

Нова медична сполука має ряд цікавих можливостей.

Оскільки сполука є люмінесцентною, вона світиться під впливом світла. Це означає, що після поглинання і впливу на бактерії можуть бути застосовані вдосконалені методи мікроскопії, — пояснює один із дослідників Джим Томас. — Цей прорив може призвести до нових життєво важливих методів лікування небезпечних для життя бактерій.

Дослідження показало, що нова сполука має кілька режимів дії, що ускладнює появу стійкості в бактеріях. Наступним кроком учених буде перевірка її дії інші мультирезистентні бактерії.

Нагадаємо, міжнародна група вчених за допомогою бактерій довела, що еволюція ніколи не припиняється.


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