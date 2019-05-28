Устойчивые к антибиотикам бактерии в ВОЗ считают одной из основных угроз

https://racurs.ua/n122483-uchenye-nashli-soedinenie-kotoroe-ubivaet-ustoychivye-k-antibiotikam-bakterii.html

Ракурс

Ученые из Университета Шеффилда и Лаборатории Резерфорда — Эплтона (Великобритания) обнаружили соединение, которое уничтожает устойчивые к антибиотикам грамотрицательные бактерии, включая патогенную кишечную палочку (E. coli).

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Новые методы лечения грамотрицательных бактерий являются жизненно важными, поскольку эти микроорганизмы быстро становятся иммунными к антибиотикам. Так, из-за неэффективности современных препаратов в борьбе с микроорганизмами, у которых появился иммунитет к антибиотикам, только в ЕС ежегодно умирают 25 тыс. человек, а к 2050 году это число уже может достичь показателя в миллионы человек, сообщает издание EurekaAlert.

Грамотрицательные штаммы бактерий могут вызвать инфекции с высокой смертностью, включая пневмонию и инфекции мочевыводящих путей. Такие болезни трудно лечить, поскольку клеточная стенка бактерий предотвращает попадание лекарства в микроорганизмы.

Врачи не имели новых лекарств против грамотрицательных бактерий в течение последних 50 лет, и никакие потенциальные лекарства не вступили в стадию клинических испытаний с 2010 года.

Новое медицинское соединение имеет ряд интересных возможностей.

Поскольку соединение является люминесцентным, оно светится под воздействием света. Это означает, что после поглощения и влияния на бактерии могут быть применены усовершенствованные методы микроскопии, — объясняет один из исследователей Джим Томас. — Этот прорыв может привести к новым жизненно важным методам лечения опасных для жизни бактерий.

Исследование показало, что новое соединение имеет несколько режимов действия, что затрудняет появление устойчивости в бактериях. Следующим шагом ученых будет проверка его действия другие мультирезистентные бактерии.

Напомним, международная группа ученых при помощи бактерий доказала, что эволюция никогда не прекращается.