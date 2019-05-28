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Владимир Зеленский, фото: «Цензор.НЕТ»

Первый зарубежный визит Зеленского состоится в Брюссель — СМИ

28 мая 2019, 20:33
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Первый официальный зарубежный визит нового президента Украины Владимира Зеленского состоится в Брюссель.

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Об этом изданию «Радио Свобода» стало известно из информированных источников в дипломатических кругах.

Ожидается, что визит в Брюссель начнется 4 июня, его продолжительность составит два дня. Во время визита состоятся встречи президента Украины с председателем Европейского совета Дональдом Туском и главой Еврокомиссии Жан Клодом Юнкером, а также — встреча с генсеком НАТО Йенсом Столтенберґом в штаб-квартире Североатлантического альянса.

По информации источников издания «Европейская правда», визит состоится 5 июня, соответствующее приглашение Зеленскому передали директор Директората Еврокомиссии по вопросам соседства и переговоров по расширению ЕС Кристиан Даниэльссон и исполнительный директор по вопросам Европы и Центральной Азии в Европейской службе внешнего действия Томас Майр-Гартинг во вторник во время встречи с главой Администрации президента.

Напомним, вчера стало известно, что Зеленский совершил визит на фронт, где посетил передовые позиции в районе населенных пунктов Счастье и Станица Луганская.


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