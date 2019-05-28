Дефолт Украины: секретарь СНБО отреагировал на слова Коломойского

Александр Данилюк, фото: «Радіо Свобода»

https://racurs.ua/n122481-defolt-ukrainy-sekretar-snbo-otreagiroval-na-slova-kolomoyskogo.html

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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Данилюк на сегодняшнем брифинге отреагировал на слова олигарха Игоря Коломойского, который в недавнем интервью изданию Financial Times призвал президента Украины Владимира Зеленского пойти в дефолт по внешнему долгу.

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По словам Данилюка, Зеленский, принимая решения, руководствуется не советами отдельных бизнесменов, а интересами государства, сообщает агентство «Интерфакс-Украина».

Я не думаю, что президент прислушивается сейчас к подобным советам. У него сейчас сформирована команда людей, к которым он прислушивается, — отметил Данилюк.

По словам Данилюка, дефолт подорвет доверие к государству и приведет к негативным последствиям, которые почувствуют на себе украинцы.

Поэтому такие решения даже не рассматриваются, — отмечает секретарь СНБО.

Напомним, Коломойский советовал Зеленскому последовать примеру Греции, которая несколько лет назад стала первой развитой страной, временно не выплатившей кредит Международного валютного фонда, или Аргентины, которая начиная с 1827 года восемь раз объявляла дефолт, в том числе дважды — уже в XXI веке.