Дефолт України: секретар РНБО відреагував на слова Коломойського

Олександр Данилюк, фото: «Радіо Свобода»

https://racurs.ua/ua/n122481-defolt-ukrayiny-sekretar-rnbo-vidreaguvav-na-slova-kolomoyskogo.html

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Секретар Ради національної безпеки та оборони (РНБО) Олександр Данилюк на сьогоднішньому брифінгу відреагував на слова олігарха Ігоря Коломойського, котрий в нещодавньому інтерв’ю виданню Financial Times закликав президента України Володимира Зеленського піти в дефолт за зовнішнім боргом.

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За словами Данилюка, Зеленський, ухвалюючи рішення, керується не порадами окремих бізнесменів, а інтересами держави, повідомляє агентство «Інтерфакс-Україна».

Я не думаю, що президент прислухається зараз до подібних порад. У нього зараз сформована команда людей, до яких він прислухається, — наголосив Данилюк.

За словами Данилюка, дефолт підірве довіру до держави й призведе до негативних наслідків, котрі відчують на собі українці.

«Тому такі рішення навіть не розглядаються», — наголошує секретар РНБО.

Нагадаємо, Коломойський радив Зеленському наслідувати приклад Греції, котра кілька років тому стала першою розвиненою країною, яка тимчасово не виплатила кредит Міжнародного валютного фонду, або Аргентини, котра починаючи з 1827 року вісім разів оголошувала дефолт, зокрема двічі — вже в XXI столітті.