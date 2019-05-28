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Олександр Данилюк, фото: «Радіо Свобода»

Дефолт України: секретар РНБО відреагував на слова Коломойського

28 тра 2019, 19:58
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Секретар Ради національної безпеки та оборони (РНБО) Олександр Данилюк на сьогоднішньому брифінгу відреагував на слова олігарха Ігоря Коломойського, котрий в нещодавньому інтерв’ю виданню Financial Times закликав президента України Володимира Зеленського піти в дефолт за зовнішнім боргом.

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За словами Данилюка, Зеленський, ухвалюючи рішення, керується не порадами окремих бізнесменів, а інтересами держави, повідомляє агентство «Інтерфакс-Україна».

Я не думаю, що президент прислухається зараз до подібних порад. У нього зараз сформована команда людей, до яких він прислухається, — наголосив Данилюк.

За словами Данилюка, дефолт підірве довіру до держави й призведе до негативних наслідків, котрі відчують на собі українці.

«Тому такі рішення навіть не розглядаються», — наголошує секретар РНБО.

Нагадаємо, Коломойський радив Зеленському наслідувати приклад Греції, котра кілька років тому стала першою розвиненою країною, яка тимчасово не виплатила кредит Міжнародного валютного фонду, або Аргентини, котра починаючи з 1827 року вісім разів оголошувала дефолт, зокрема двічі — вже в XXI столітті.


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