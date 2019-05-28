В Одессе «заминировали» 15 жилых домов, вокзал и аэропорт

Анонимы «заминировали» 23 объекта, фото: Picpedia

https://racurs.ua/n122480-v-odesse-zaminirovali-15-jilyh-domov-vokzal-i-aeroport.html

Ракурс

Сегодня на электронную почту полиции поступило сообщение о заминировании в Одессе 15 жилых домов, шести медицинских учреждений, железнодорожного вокзала и международного аэропорта.

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Всего анонимы «заминировали» 23 объекта. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Одесской области.

Сейчас взрывотехники и кинологи проверяют указанные объекты.

По информации одесского издания «Думская», письмо в полицию было отправлено с помощью почтового сервиса ProtonMail.

ProtonMail — это бесплатный сервис электронной почты с шифрованием, созданный в 2013 году сотрудниками Европейской ассоциации по ядерным испытаниям (CERN). Письма, отправленные при помощи этого сервиса, могут быть зашифрованы. Кроме того, весь обмен данными между ProtonMail и другими сервисами шифруется с помощью криптографического протокола TLS.

Напомним, в воскресенье харьковская полиция получила анонимное сообщение о заминировании жилого дома, расположенного в переулке Лизы Чайкиной. Из дома были эвакуированы 180 человек. Во время осмотра дома и придомовой территории опасных устройств правоохранители не обнаружили.