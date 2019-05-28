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Аноніми «замінували» 23 об'єкти, фото: Picpedia

В Одесі «замінували» 15 житлових будинків, вокзал та аеропорт

28 тра 2019, 19:28
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Сьогодні на електронну пошту поліції надійшло повідомлення про нібито замінування в Одесі 15 житлових будинків, шести медичних закладів, залізничного вокзалу та міжнародного аеропорту.

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Загалом аноніми «замінували» 23 об'єкти. Про це повідомляє відділ комунікації поліції в Одеській області.

Наразі вибухотехніки та кінологи перевіряють вказані об'єкти.

За інформацією одеського видання «Думская», лист до поліції було надіслано за допомогою поштового сервісу ProtonMail.

ProtonMail — це безкоштовний сервіс електронної пошти з шифруванням, створений у 2013 році співробітниками Європейської асоціації з ядерних випробувань (CERN). Листи, надіслані з цього сервісу, можуть бути зашифровані. Крім того, весь обмін даними між ProtonMail та іншими сервісами шифрується за допомогою криптографічного протоколу TLS.

Нагадаємо, в неділю харківська поліція отримала анонімне повідомлення про нібито замінування житлового будинку, розташованого в провулку Лізи Чайкіної. З будинку було евакуйовано 180 осіб. Під час огляду будинку та прибудинкової території небезпечних пристроїв правоохоронці не виявили.


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