Першу хакерську атаку було здійснено в 2015 році, фото: Vermelho

https://racurs.ua/ua/n122479-avstraliyskyy-pidlitok-dvichi-zlamav-server-apple-spodivauchys-otrymaty-robotu-v-kompaniyi.html

Ракурс

Австралійський підліток з міста Аделаїда двічі зламав комп’ютерну мережу корпорації Apple й завантажив звідти дані та внутрішні документи компанії.

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Вперше відповідний інцидент стався у грудні 2015 року, коли йому було лише 13 років, вдруге — на початку 2017 року, повідомляє ABC News.

До здійснення хакерських атак був причетний ще один підліток з Мельбурна.

Адвокат хлопчика повідомив суду, що його клієнт не знав про серйозність своїх дій на той час і думав, що компанія в результаті може запропонувати йому роботу.

Це правопорушення почалося, коли моєму клієнту був 13 років, дуже молодий вік, — наголошує адвокат. — Він не мав уявлення про серйозність злочину і сподівався, що коли все з’ясується, зможе отримати роботу в цій компанії".

Зазначається, що, компанія Apple не зазнала жодних фінансових або інтелектуальних втрат від дій підлітка.

Суддя під час розгляду цієї справи зауважив високий рівень обдарованості обвинувачуваного у сфері інформаційних технологій, однак наголосив, що наявність таких здібностей не дає права ними зловживати, особливо враховуючи залежність сучасного світу від інформаційних технологій.

В результаті суд присудив підліткові заставу в розмірі 500 дол. та дев’ятимісячний випробувальний термін.

Щодо ще одного задіяного в зламах мережі Apple австралійського підлітка з Мельбурна, то, ймовірно, про судовий процес саме над ним торік повідомляли ЗМІ.