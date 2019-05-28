Первая хакерская атака была осуществлена в 2015 году, фото: Vermelho

https://racurs.ua/n122479-avstraliyskiy-podrostok-dvajdy-vzlomal-server-apple-v-nadejde-poluchit-rabotu-v-kompanii.html

Ракурс

Австралийский подросток из города Аделаида дважды взломал компьютерную сеть корпорации Apple и загрузил оттуда данные и внутренние документы компании.

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Впервые соответствующий инцидент произошел в декабре 2015 года, когда ему было всего 13 лет, второй — в начале 2017 года, сообщает ABC News.

К осуществлению хакерских атак был причастен еще один подросток из Мельбурна.

Адвокат мальчика сообщил суду, что его клиент не знал о серьезности своих действий в то время и думал, что компания в результате может предложить ему работу.

Это правонарушение началось, когда моему клиенту был 13 лет, очень молодой возраст, — отмечает адвокат. — Он не имел представления о серьезности преступления и надеялся, что когда все выяснится, сможет получить работу в этой компании.

Отмечается, что компания Apple не получила никаких финансовых или интеллектуальных потерь от действий подростка.

Судья при рассмотрении этого дела отметил высокий уровень одаренности обвиняемого в сфере информационных технологий, однако подчеркнул, что наличие таких способностей не дает права ими злоупотреблять, особенно учитывая зависимость современного мира от информационных технологий.

В результате суд приговорил подростка к залогу в размере 500 долл. и девятимесячному испытательному сроку.

Что касается еще одного задействованного во взломах сети Apple австралийского подростка из Мельбурна, то, вероятно, о процессе именно над ним в прошлом году сообщали СМИ.