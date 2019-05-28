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Володимир Зеленський, фото: «Цензор.НЕТ»

Перший закордонний візит Зеленського відбудеться до Брюсселя — ЗМІ

28 тра 2019, 20:33
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Перший офіційний закордонний візит нового президента України Володимира Зеленського відбудеться до Брюсселя.

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Про це виданню «Радіо Свобода» стало відомо з інформованих джерел у дипломатичних колах.

Очікується, що візит до Брюсселя розпочнеться 4 червня, його тривалість становитиме два дні. Під час візиту відбудуться зустрічі президента України з головою Європейської ради Дональдом Туском та головою Єврокомісії Жан Клодом Юнкером, а також — зустріч із генсеком НАТО Єнсом Столтенберґом у штаб-квартирі Північноатлантичного альянсу.

За інформацією джерел видання «Європейська правда», візит відбудеться 5 червня, відповідне запрошення Зеленському передали директор Директорату Єврокомісії з питань сусідства та переговорів щодо розширення ЄС Крістіан Даніельссон та виконавчий директор з питань Європи та Центральної Азії в Європейській службі зовнішньої дії Томас Майр-Гартінг у вівторок під час зустрічі з очільником Адміністрації президента.

Нагадаємо, вчора стало відомо, що Зеленський здійснив візит на фронт, де відвідав передові позиції в районі населених пунктів Щастя та Станиця Луганська.


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