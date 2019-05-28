Владимир Зеленский, фото: Администрация президента

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Президент Владимир Зеленский в Киеве встретился с миссией Международного валютного фонда (МВФ) в Украине, которую возглавляет Рон ван Роден.

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Во встрече также принимали участие глава Национального банка Украины (НБУ) Яков Смолий и министр финансов Оксана Макарова. Об этом сообщает пресс-служба Администрации президента.

Зеленский отметил, что сотрудничество Украины с МВФ продолжается и подчеркнул, что наше государство останется надежным партнером МВФ, который выполняет свои обязательства.

Однако, по его словам, сейчас наблюдается «промедление с принятием реформаторских законопроектов».

Надеюсь, парламент нового созыва наверстает это, — отметил Зеленский. — Я считаю, что эта Верховная Рада потеряла возможность принимать ответственные решения.

Во время встречи представители МВФ выразили готовность продолжить сотрудничество с Украиной и немедленно прибыть в Киев после проведения парламентских выборов и формирования нового правительства.

Напомним, сегодня СМИ стало известно, что свой первый официальный зарубежный визит Зеленский осуществит в начале июня в Брюссель. Там он, в частности, встретится с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в штаб-квартире Североатлантического альянса. Ожидается, что визит продлится два дня.