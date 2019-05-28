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Александр Данилюк, фото: The Guardian Nigeria

Секретарь СНБО заявил о пропаже оргтехники с секретной информацией (ВИДЕО)

28 мая 2019, 22:24
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Новый секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Данилюк заявил о пропаже компьютерной техники, в частности серверов с секретной информацией, из ситуативной комнаты в Администрации президента.

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Данилюк отмечает, что эта техника еще месяц назад была в ситуативной комнате.

Об этом он заявил в сообщении на своей странице в социальной сети Фейсбук, разместив также видео, на котором можно увидеть, что техника в комнате отсутствует.

В частности, Данилюк показал пустые стойки, на которых ранее размещалось серверное оборудование, а также крепления на стенах, где раньше были мониторы.

По его словам, в эту комнату информация попадала через защищенные каналы связи.

Все было снято во время смены власти. Остались разве что флаги, под которыми принимались решения во время совещаний, — заявил Данилюк. — Вот такая получилась цивилизованная передача власти в Украине.

Секретарь СНБО подчеркнул, что разбираться в этой ситуации будут правоохранительные органы.

Напомним, бывшего министра финансов Данилюка секретарем СНБО президент Украины Владимир Зеленский назначил указом № 327/2019, датированным сегодняшним числом.

Источник: Ракурс


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