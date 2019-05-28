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Ракурс
У экс-президента отреагировали на сообщение о пропаже оргтехники, фото: Factinate

Исчезновение компьютеров из Администрации президента: у Порошенко прояснили ситуацию

28 мая 2019, 23:00
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В команде экс-президента Петра Порошенко объяснили ситуацию с исчезновением компьютерной техники из ситуативной комнаты в Администрации президента, о чем сегодня заявил новый глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Данилюк, опубликовав соответствующее видео.

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По словам пресс-секретаря Порошенко Святослава Цеголко, соответствующая техника находилась в аренде и сейчас возвращена владельцу. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Фейсбук.

Цеголко отметил, что аренда техники осуществлялась за счет Порошенко, конфиденциальная информация на ней не сохранялась, доступ к данным с ограниченным доступом происходил в режиме онлайн. При этом источники секретной информации оставались на своих местах в соответствующих государственных структурах.

Пресс-секретарь Порошенко добавил, что в СНБО также есть ситуационный центр с соответствующей техникой.

О главном ситуационном центре СНБО, расположенном в Киеве в помещении на улице Болбочана, в своем Фейсбуке вспомнил и бывший секретарь СНБО Александр Турчинов, комментируя эту ситуацию. По его словам, ситуационный центр работает в штатном режиме и находится под надежной охраной.

Когда Александр Данилюк попадет на свое рабочее место в аппарате СНБО, он сможет в этом убедиться, — подчеркнул Турчинов.

Турчинов отметил, что ситуация, которую в своем видео продемонстрировал Данилюк, не касается аппарата СНБО.

Напомним, Данилюк пообещал, что исчезновением серверов займутся правоохранительные органы.

Источник: Ракурс


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Исчезновение компьютеров из Администрации президента: у Порошенко прояснили ситуацию

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