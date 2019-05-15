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Комісар з приватності Канади готує позов до соцмережі Фейсбук, фото: Max Pixel

Захист приватних даних: канадська влада готує позов проти Фейсбуку

15 тра 2019, 22:44
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Комісар з питань приватних даних Канади Даніель Терієн готується подати до суду позов проти соціальної мережі Фейсбук.

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В такий спосіб чиновник планує змусити Фейсбук змінити підходи до використання особистих даних користувачів соцмережі, повідомляє «Укрінформ».

Терієн наголошує, що користувачі соцмережі перебувають у небезпеці, оскільки відповідний захист, фактично, відсутній.

Чиновник зазначив, що всі його спроби переконати компанію добровільно провести аудит політики поводження із особистими даними не мали успіху.

Терієн також повідомив, що наказав видалити з Фейсбуку сторінку його відомства, оскільки не хоче, щоб воно асоціювалося з цією «безвідповідальною» компанією.

Наприкінці квітня Терієн повідомляв про зафіксування порушення соцмережею канадського законодавства у сфері використання даних користувачів, попри оголошені після гучного скандалу, пов’язаного з діяльністю компанії Cambridge Analytica, публічні обіцянки змінити підхід до приватності. Зокрема, він зазначав, що «розпливчасті терміни», котрі використовує Фейсбук у сфері конфіденційності, «настільки гнучкі», що не мають сенсу для захисту приватних даних.

Відмова Facebook діяти відповідально викликає глибоке занепокоєння з огляду на величезну кількість чутливої особистої інформації, яку користувачі довірили цій компанії, — наголошував він минулого місяця. — Недопустимо, щоб організаціям було дозволено відхиляти юридичні висновки мого офісу як прості думки.

Нагадаємо, прес-служба «Народного фронту» звернулася до адміністрації Фейсбуку з проханням видалити фейки про колишнього прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка та вжити заходів для запобігання поширенню такої інформації в майбутньому.


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