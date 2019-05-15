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Ракурс
Арсеній Яценюк, фото: Вадим Чуприна

«Народний фронт» звернувся до адміністрації Фейсбуку через фейки про Яценюка

15 тра 2019, 19:57
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Прес-служба політсили «Народний фронт» звернулася до адміністрації соціальної мережі Фейсбук з проханням видалити фейки про екс-прем'єра Арсенія Яценюка та вжити заходів для запобігання поширенню такої інформації в майбутньому.

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Про це повідомляється на сайті політсили.

У «Народному фронті» наголошують, що останнім часом інтернетом поширюються фейки про нібито наявність в Яценюка та його дружини американських паспортів, а також знову почала поширюватися інформація про нібито присвоєння політиком під час перебування на посаді прем'єр-міністра Україні грошових коштів на суми мільярдів доларів США.

Зі «зливних бачків» цю нісенітницю почали передруковувати в Фейсбуці деякі користувачі та групи, — зазначає прес-служба політсили.

У «Народному фронті» наголошують, що Яценюк та його дружина проживають та працюють в Україні й не мають закордонних паспортів.

Ми звертаємося до громадян України: будьте пильними, не вірте всьому, що написано на інтернет-парканах, — резюмують у зверненні політсили.

Нагадаємо, Яценюк нещодавно опублікував відео своїх тренувань у спортзалі.

Джерело: Ракурс


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