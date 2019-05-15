Арсеній Яценюк, фото: Вадим Чуприна

https://racurs.ua/ua/n121958-narodnyy-front-zvernuvsya-do-administraciyi-feysbuku-cherez-feyky-pro-yacenuka.html

Ракурс

Прес-служба політсили «Народний фронт» звернулася до адміністрації соціальної мережі Фейсбук з проханням видалити фейки про екс-прем'єра Арсенія Яценюка та вжити заходів для запобігання поширенню такої інформації в майбутньому.

Loading...

Про це повідомляється на сайті політсили.

У «Народному фронті» наголошують, що останнім часом інтернетом поширюються фейки про нібито наявність в Яценюка та його дружини американських паспортів, а також знову почала поширюватися інформація про нібито присвоєння політиком під час перебування на посаді прем'єр-міністра Україні грошових коштів на суми мільярдів доларів США.

Зі «зливних бачків» цю нісенітницю почали передруковувати в Фейсбуці деякі користувачі та групи, — зазначає прес-служба політсили.

У «Народному фронті» наголошують, що Яценюк та його дружина проживають та працюють в Україні й не мають закордонних паспортів.

Ми звертаємося до громадян України: будьте пильними, не вірте всьому, що написано на інтернет-парканах, — резюмують у зверненні політсили.

Нагадаємо, Яценюк нещодавно опублікував відео своїх тренувань у спортзалі.