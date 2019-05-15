Арсений Яценюк, фото: Вадим Чуприна

https://racurs.ua/n121958-narodnyy-front-obratilsya-k-administracii-feysbuka-iz-za-feykov-ob-yacenuke.html

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Пресс-служба политсилы «Народный фронт» обратилась к администрации социальной сети Фейсбук с просьбой удалить фейки об экс-премьере Арсении Яценюке и принять меры для предотвращения распространения такой информации в будущем.

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Об этом сообщается на сайте политсилы.

В «Народном фронте» отмечают, что в последнее время интернетом распространяются фейки о якобы наличии у Яценюка и его жены американских паспортов, а также вновь начала распространяться информация о якобы присвоении политиком во время пребывания на посту премьер-министра Украины денежных средств на суммы миллиардов долларов США.

Со «сливных бачков» эту чушь начали перепечатывать в Фейсбуке некоторые пользователи и группы, — отмечает пресс-служба политсилы.

В «Народном фронте» подчеркивают, что Яценюк и его жена проживают и работают в Украине и не имеют загранпаспортов.

Мы обращаемся к гражданам Украины: будьте бдительны, не верьте всему, что написано на интернет-заборах, — резюмируют в обращении политсилы.

Напомним, Яценюк недавно опубликовал видео своих тренировок в спортзале.