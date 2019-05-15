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Комиссар по приватности Канады готовит иск к соцсети Фейсбук, фото: Max Pixel

Защита личных данных: канадские власти готовят иск против Фейсбука

15 мая 2019, 22:44
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Комиссар по вопросам личных данных Канады Даниэль Териен готовится подать в суд иск против социальной сети Фейсбук.

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Таким образом чиновник планирует заставить Фейсбук изменить подходы к использованию личных данных пользователей соцсети, сообщает «Укринформ».

Териен подчеркивает, что пользователи соцсети находятся в опасности, поскольку соответствующая защита, фактически, отсутствует.

Чиновник отметил, что все его попытки убедить компанию добровольно провести аудит политики обращения с личными данными не имели успеха.

Териен также сообщил, что приказал удалить из Фейсбука страницу его ведомства, поскольку не хочет, чтобы оно ассоциировалось с этой «безответственной» компанией.

В конце апреля Териен сообщал о зафиксировании нарушения соцсетью канадского законодательства в сфере использования данных пользователей, несмотря на объявленные после громкого скандала, связанного с деятельностью компании Cambridge Analytica, публичные обещания изменить подход к приватности. В частности, он отмечал, что «расплывчатые термины», которые использует Фейсбук в сфере конфиденциальности, «настолько гибкие», не имеют смысла для защиты частных данных.

Отказ Facebook действовать ответственно вызывает глубокое беспокойство учитывая огромное количество чувствительной личной информации, которую пользователи доверили этой компании, — отмечал он в прошлом месяце. — Недопустимо, чтобы организациям было разрешено отклонять юридические выводы моего офиса как простые мнения.

Напомним, пресс-служба «Народного фронта» обратилась в администрацию Фейсбука с просьбой удалить фейки о бывшем премьер-министре Украины Арсении Яценюке и принять меры для предотвращения распространения такой информации в будущем.


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