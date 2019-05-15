Фрагмент манускрипта Войнича, фото: Nacked Science

https://racurs.ua/n121961-v-britanii-rasshifrovali-samyy-zagadochnyy-tekst-mira-foto.html

Ракурс

Британский ученый Джерард Чешир, академик Бристольского университета, утверждает, что ему удалось расшифровать один из самых загадочных текстов в истории человечества — манускрипт Войнича.

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Этот текст в течение последней сотни лет оставался одной из самых сложных загадок, стоящих перед криптоаналитиками и лингвистами всего мира, сообщает издание The Daily Mail.

Согласно результатам радиоуглеродного датирования, этот загадочный манускрипт был создан 600 лет назад — в период между 1404 и 1438 годами. Свое современное название он получил в честь польского антиквара Вильфреда Войнича, который приобрел его в 1912 году. Впрочем, этот текст был известен и ранее, в частности в XVII в. одну из первых попыток его расшифровать совершил пражский алхимик Георг Бареш.

За последние 100 лет осуществлялись многочисленные попытки расшифровать манускрипт Войнича. Однако он не покорился даже криптоаналитикам Первой и Второй мировых войн и специалистам ФБР во времена Холодной войны. Среди тех, кто пытался расшифровать манускрипт, был и «отец информатики» Алан Тьюринг.

Чешир заявляет, что ему для расшифровки манускрипта Войнича понадобились всего две недели.

Как оказалось манускрипт создали доминиканские монахини, он содержал справочную информацию из разных сфер жизни для королевы Арагона Марии Кастильской (1401−1458). Теперь известно, что на некоторых иллюстрациях изображена именно королева Мария и ее деятельность. В частности, изображено ее участие в спасательной миссии во время извержения вулкана в Тирренском море в 1444 году у западного побережья Италии.

То, о чем говорит текст, еще более странно, чем все мифы и фантазии, что он породил, — отмечает ученый.

Языком манускрипта является протороманский — предшественник современных романских языков. Он во времена Средневековья был широко распространен в Средиземноморье, но редко использовался для записи документов, поскольку статус официального имел латинский язык. Поэтому современная лингвистика очень мало знает о протороманском языке.

Напомним, в 2016 году израильские ученые расшифровали старейший свиток Ветхого Завета.