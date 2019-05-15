Фрагмент манускрипту Войнича, фото: Nacked Science

https://racurs.ua/ua/n121961-u-brytaniyi-rozshyfruvaly-naybilsh-zagadkovyy-tekst-svitu-foto.html

Ракурс

Британський вчений Джерард Чешир, академік Брістольського університету, стверджує, що йому вдалося розшифрувати один із найбільш загадкових текстів в історії людства — манускрипт Войнича.

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Цей текст протягом останньої сотні років лишався однією з найскладніших загадок, що постали перед криптоаналітиками та лінгвістами усього світу, повідомляє видання The Daily Mail.

Згідно з результатами радіовуглецевого датування, цей загадковий манускрипт був створений 600 років тому — у період між 1404 і 1438 роками. Свою сучасну назву він отримав на честь польського антиквара Вільфреда Войнича, котрий придбав його у 1912 році. Втім, цей текст був відомий і раніше, зокрема в XVII ст. одну з перших спроб його розшифрувати здійснив празький алхімік Георг Бареш.

За останні 100 років здійснювалися численні спроби розшифрувати манускрипт Войнича. Однак він не скорився навіть криптоаналітикам Першої і Другої світових воєн та спеціалістам ФБР в часи Холодної війни. Серед тих, хто намагався розшифрувати манускрипт, був і «батько інформатики» Алан Тюрінг.

Чешир заявляє, що йому для розшифрування манускрипту Войнича знадобилося всього два тижні.

Як виявилося манускрипт створили домініканські монахині, він містив довідкову інформацію з різних сфер життя для королеви Арагону Марії Кастильскої (1401—1458). Тепер відомо, що на деяких ілюстраціях зображено саме королеву Марію та її діяльність. Зокрема, зображена її участь у рятувальній місії під час виверження вулкана в Тірренському морі в 1444 році біля західного узбережжя Італії.

Те, про що говорить текст, ще більш дивно, ніж всі міфи і фантазії, що він породив, — зазначає вчений.

Мовою манускрипту є протороманська — попередник сучасних романських мов. Вона в часи Середньовіччя була широко розповсюджена в Середземномор’ї, але рідко використовувалася для запису документів, оскільки статус офіційної мала латинська мова. Тому сучасна лінгвістика дуже мало знає про протороманську мову.

Нагадаємо, у 2016 році ізраїльські вчені розшифрували найстаріший сувій Старого Завіту.