Лівші можуть мати психологічну перевагу у змаганнях з правшами

Ракурс

Лівші можуть мати психологічну перевагу у конкуренції з правшами. Це може пояснити, чому ліворукість збереглася в ході еволюції, попри те, що більшість людей є правшами.

Про це свідчать результати дослідження учених з психології Університету К'єті-Пескара (Італія), повідомляє Phys.org.

Більшість людей є правшами, на лівшів припадає 10,6% людської популяції. Учені вирішили встановити, чому ліворукість зберігається на відносно низькому, але стабільному рівні.

Для цього дослідники:

зібрали дані від понад 1,1 тис. осіб, які заповнили серію онлайн-анкет, призначених для вимірювання переваги руки, психологічного драйву та інших рис особистості. Вчені використовували ці відповіді для обчислення коефіцієнта латеральності (LQ), який вимірює домінантність руки людини;

на основі цих відповідей учені відібрали 483 осіб з сильною праворукістю та 50 осіб з сильною ліворукістю для другого раунду анкет. Вони були розроблені для вимірювання їх конкурентного потягу та рівня тривожності або депресії, щоб з’ясувати, чи пов’язана сильна перевага руки з будь-яким конкретним типом особистості;

з цієї групи 24 лівші та 24 правші були запрошені до лабораторії для виконання завдання під назвою «Тест з 9 кілочками». Воно полягало в тому, щоб якомога швидше вставити дев’ять маленьких кілочків у дошку, використовуючи тільки одну руку.

Результати дослідження показали, що:

лівші отримали вищі бали за гіперконкурентність і були менш схильні, ніж правші, уникати конкуренції через тривожність;

але не було значної кореляції між перевагою руки та фізичною спритністю. У завданні з дошкою для кілочків 11 з 24 правшів були швидшими, що свідчить про те, що прагнення до конкуренції є результатом розумової діяльності, а не певної фізичної навички.

Дослідники вважають, що їхня робота підтверджує еволюційно стабільну стратегію (ESS) — ця теорія передбачає, що праворукість є перевагою для співпраці у великих групах, але ліворукість забезпечує конкурентну перевагу в ситуаціях один на один.

Наші результати суттєво підтверджують цю гіпотезу: ми виміряли коефіцієнт латеральності (LQ) здорових осіб і співвіднесли LQ з різними показниками конкурентоспроможності, — зазначають учені. — Ця закономірність результатів відповідає ESS, підтверджуючи, що лівші більш схильні до конкуренції в порівнянні з правшами, які більш схильні уникати конкуренції".

Тож, на думку учених, це показує, що ліворукість не зникла, оскільки забезпечує конкурентну перевагу.

Джерело: Phys.org