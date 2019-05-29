Меркель не готова піти у відставку і віддати наступнику владу – Bloomberg. Фото: Delfi

https://racurs.ua/ua/n122492-merkel-ne-gotova-pity-u-vidstavku-i-viddaty-nastupnyku-vladu-bloomberg.html

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Голова Німеччини Ангела Меркель передумала йти у відставку через розчарування в можливій ​​наступниці. У зв’язку з цим канцлер вирішила залишитися на посаді до кінця терміну своїх повноважень у 2021 році.

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Рейтинг можливої ​​наступниці Меркель Аннегрет Крамп-Карренбауер помітно знизився за останні кілька місяців. У грудні вона стала лідером Християнсько-демократичної партії і з тих пір намагалася прискорити відставку Меркель. Про це повідомляє видання Вloomberg.

У зв’язку з такою діяльністю рейтинг партії також знизився, а Меркель більше, ніж будь-коли, налаштована залишатися при владі. Найближчим часом запланована зустріч правлячої партії, щоб розглянути результати виборів в Європарламент.

За інформацією видання, Крамп-Карренбауер скликала сесію без попередження, щоб чинити тиск на канцлера, але в підсумку лише відштовхнула Меркель і зміцнила бажання залишитися при владі.

За словами чиновників, канцлер більше не буде витрачати свій політичний капітал для допомоги наступниці. Хоча руки Меркель дещо зв’язані через передачу управління партією, у Крамп-Карренбауер посилюються політичні проблеми через її дій.

Очікується, що ця боротьба за владу може допомогти консерваторам або лібералам зайняти посаду голови держави на виборах у 2021 році.

З того часу, як Крам-Карренбауер очолила партію, її рейтинг знизився на 36%. Однією з її помилок, стверджує видання, стала нецензурний жарт щодо транссексуалів на місцевому фестивалі.

Як раніше повідомлялося, днями Меркель обговорила з президентом України Володимиром Зеленським нормандський формат.