Пожар на военном заводе Порошенко: загорелся корабль, фото - mil.in.ua

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Утром 29 мая возник пожар на судостроительном заводе «Кузница на Рыбальском» в Киеве.

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Возгорание возникло на пришвартованном корабле, который находится на ремонте. По предварительной информации, во время работ загорелась электропроводка.

Тушение пожара продолжается, — сообщила «Українським Новинам» пресс-секретарь управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Киеве Светлана Водолага.

Она отметила, что корабль не обязательно принадлежит заводу, поскольку часть территории может сдаваться в аренду.

Очевидцы в сети опубликовали снимки возгорания на пирсе предприятия. В сообществе dtp.kiev.ua в Фейсбук сообщают, что на предприятии наблюдается сильное задымление, которое видно за несколько километров от места происшествия.

Завод «Кузница на Рыбальском» ранее назывался «Ленинская кузница». В 1995 году его приобрел Петр Порошенко, бизнес-активами которого управляет фонд «Прайм Эссетс Капитал». Предприятие после начала войны в Донбассе освоило производство новых разработок оборонного назначения. Там выпускают боевые модули и бронемашины, а также гранатометы и зенитные установки.

В сентябре 2018 года Порошенко заявил, что продает свой киевский завод «Кузница на Рыбальском» во избежание конфликта интересов. СМИ сообщали, что предприятие приобрел Сергей Тигипко.