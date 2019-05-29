Шахраї вимагали у посадовців відкуп за нерозголошення компромату. Фото: BNews

https://racurs.ua/ua/n122497-shahrayi-vymagaly-u-posadovciv-vidkup-za-nerozgoloshennya-kompromatu-foto-video.html

Ракурс

Правоохоронці затримали двох шантажистів. Вони вимагали у посадовців відкупні за нерозголошення компрометуючої інформації. Їх затримали під час отримання 100 тис. дол. від чиновників.

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Встановлено, що двоє жителів Львова на елітному авто представлялись посадовцям співробітниками спеціалізованих органів та вимагали відкупні. З ними працював також колишній начальник структури, яка спеціалізувалася на замовних акціях протесту. Про це повідомляє прес-служба головного управління Нацполіції України.

За фактом скоєння шахрайських дій було відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 189 Кримінального кодексу України (вимагання, вчинене повторно, або за попередньою змовою групою осіб, або службовою особою з використанням свого службового становища, або з погрозою вбивства чи заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, або з пошкодженням чи знищенням майна, або таке, що завдало значної шкоди потерпілому).

Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів. Якщо їхню провину доведуть, шахраям загрожує позбавлення волі від трьох до семи років.

Як раніше повідомляв «Ракурс», у США шахраї вдавали чиновників та вкрали біткоїни на суму 2 млн дол.