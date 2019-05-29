Комитет Рады утвердил Избирательный кодекс с открытыми списками, фото — Радио Свобода

https://racurs.ua/n122510-komitet-rady-utverdil-izbiratelnyy-kodeks-s-otkrytymi-spiskami.html

Ракурс

Комитет по вопросам правовой политики и правосудия Верховной Рады 29 мая передал в парламент Избирательный кодекс, в котором содержится требование относительно открытых списков политических партий для проведенния парламентских выборов.

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Об этом в Фейсбук заявил член комитета нардеп Леонид Емец. За такое решение проголосовали 18 депутатов.

Три месяца не было кворума. Избирательный кодекс прошел комитет, — написал Емец

Сегодня спикер Совета Андрей Парубий обратился в Комитет по вопросам правовой политики и правосудия с просьбой собраться на заседание и оперативно рассмотреть проект Избирательного кодекса. Парубий убежден, что в таком случае есть шанс принять Избирательный кодекс уже 30 мая.

Проект Избирательного кодекса № 3112−1, который готовится ко второму чтению, предусматривает введение открытых списков.

Кроме того, комитет поддержал сегодня решение об отставке Владимира Гройсмана с должности руководителя правительства. Соответствующее решение 30 мая также намерены вынести на рассмотрение пленарного заседания Рады.