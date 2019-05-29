Во Львове митингующие за отставку Садового ворвались в горсовет. Фото: пресс-служба мэрии

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Во Львове митингующие, которые требуют отставки мэра города Андрея Садового, ворвалась сегодня в здание городского совета. Сначала они облили двоих городских чиновников краской, а затем выломали дверь в мэрию и ворвались внутрь.

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О потасовке сообщила пресс-служба Львовского горсовета. На фото, размещенных на сайте мэрии, видна символика «Национального корпуса» на одежде участников акции.

К протестующим вышли управляющая делами исполкома Марта Литвинюк, директор юридического департамента Елена Пайонкевич и глава департамента «Администрация городского головы» Евгений Бойко. Конструктивного разговора не получилось. Протестующие не захотели слушать чиновников горсовета и начали выламывать двери. Произошла толкотня и драка, — говорится в сообщении.

Глава «Нацкорпуса» во Львовской области Святослав Сирый обвинил в произошедшем муниципальную охрану, которая якобы мешает активистам и жителям Львова посещать заседания горсовета. Он назвал ненужной эту структуру, на которую из городского бюджета тратят 50 млн грн в год.

Как известно, во Львове несколько дней проходил митинг, участники которого требовали отставки Садового. Под мэрией установили палатки и развесили плакаты с лозунгами и требованиями к властям.

Ранее Садовый заявил, что будет баллотироваться в парламент и поборется за должность премьер-министра Украины.