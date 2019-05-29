У Львові учасники мітингу за відставку Садового увірвалися до міськради. Фото: прес-служба мерії

https://racurs.ua/ua/n122508-u-lvovi-uchasnyky-mityngu-za-vidstavku-sadovogo-uvirvalysya-do-miskrady-foto-video.html

Ракурс

У Львові учасники мітингу, які вимагають відставки мера міста Андрія Садового, увірвалися сьогодні до будівлі міської ради. Спочатку вони облили двох міських чиновників фарбою, а потім виламали двері до мерії й увірвалися всередину.

Loading...

Про безлади повідомила прес-служба Львівської міськради. На фото, розміщених на сайті мерії, видно символіку «Національного корпусу» на одязі учасників акції.

До протестувальників вийшли керуюча справами виконкому Марта Литвинюк, директор юридичного департаменту Гелена Пайонкевич та глава департаменту «Адміністрація міського голови» Євген Бойко. Конструктивної розмови не вийшло. Протестувальники не захотіли слухати посадовців міськради і почали виламувати двері. Сталася штовханина та бійка, — йдеться в повідомленні.

Очільник «Нацкорпусу» у Львівській області Святослав Сірий звинуватив у ситуації, що склалася, муніципальну охорону, яка нібито заважає активістам і жителям Львова відвідувати засідання міськради. Він назвав непотрібною цю структуру, на яку з міського бюджету витрачають 50 млн грн на рік.

Як відомо, у Львові декілька днів тривав мітинг, учасники якого вимагали відставки Садового. Під мерією встановили намети і розвісили плакати з гаслами та вимогами до влади.

Раніше Садовий заявив, що балотуватиметься до парламенту і побореться за посаду прем'єр-міністра України.