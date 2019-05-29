Брат екс-голови Конституційного суду звів елітний самобуд у Пущі-Водиці, фото — Главком

https://racurs.ua/ua/n122507-brat-eks-golovy-konstytuciynogo-sudu-taiemno-zviv-elitnyy-samobud-u-puschi-vodyci-video.html

Ракурс

Керівництво елітного комплексу відпочинку «Пуща-Водиця» вимагає знести самобуд Рулава Одда, брата екс-голови Конституційного суду Станіслава Шевчука.

Loading...

Вимога адміністрації знести маєток з’явилася після візиту ЗМІ. У «Пущі-Водиці» розпорядилися, щоб орендарі знесли «самочинно збудоване нерухоме майно», повідомляється у сюжеті Bihus.Info.

Державну дачу з 2019 року орендує родина брата звільненого голови Конституційного суду Станіслава Шевчука Рулава Одда, а саме його дружина Катерина Одд.

Елітний маєток на 550 кв. м розташований на закритій території комплексу відпочинку, яким керує Державне управління справами. У попередні п’ять років його орендував голова КСУ Станіслав Шевчук.

У березні на території «Пущі-Водиці» журналісти Bihus.Info зафіксували будівництво на території цього маєтку. Згодом з’ясувалося, що у будинку утеплили стіни, але дозвільних документів на ці роботи не видавали.

Адміністрація держкомплексу запевняла, що жодних будівельних робіт тут не проводиться, доки разом з журналістами Bihus.Info не приїхала на місце самобуду. Тільки після візиту з’явилася вимога до орендарів знести самочинно збудоване нерухоме майно.

З 2015 року Генпрокуратура розслідує кримінальне провадження щодо незаконної приватизації держдач колишнім першим заступником генпрокурора Рената Кузьміна і Андрія Кравця, керівника ДУС за президентства Віктора Януковича.

Нагадаємо, що ймовірною причиною звільнення Станіслава Шевчука був вплив на його діяльність брата Рулава Одда (раніше — Дениса Шевчука). Судді КСУ стверджували, що Рулав постійно відвідував брата на роботі і впливав на кадрову політику.