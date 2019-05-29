Військовий корабель Росії з'явився у виключній економічній зоні Латвії. Фото: politarktika

https://racurs.ua/ua/n122506-viyskovyy-korabel-rosiyi-z-yavyvsya-u-vykluchniy-ekonomichniy-zoni-latviyi.html

Ракурс

Військовий корабель Росії зайшов до виняткової економічної зони Латвії і перебував на відстані 6,5 морських миль від державних кордонів країни.

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Збройні сили Латвії уточнюють, що біля свого кордону виявили мінний тральщик класу «Олександрит», який належить Збройним силам Росії. Про це повідомляють в прес-службі відомства, передає «Європейська правда».

Зазначимо, що після початку конфлікту на сході України, Росія стала часто відправляти свої військові літаки і кораблі до повітряних і морських кордонів країн Балтики.

Ці демонстративні дії відбуваються на тлі загострення відносин між РФ і Заходом. Кордонів держав російські військові кораблі і літаки при цьому не порушують.

У країнах Заходу вже заявили, що Росія відстежує реакцію НАТО на свої дії і демонструє свою військову силу.

Наприкінці лютого поточного року шведський літак розвідки перехопив російський винищувач Су-27 в міжнародному повітряному просторі над Балтикою.

Як раніше повідомляв «Ракурс», в середині травня угорські та британські винищувачі перехопили російські військові літаки в небі над Балтійським морем.