Военный корабль России появился в исключительной экономической зоне Латвии. Фото: politarktika

https://racurs.ua/n122506-voennyy-korabl-rossii-poyavilsya-v-iskluchitelnoy-ekonomicheskoy-zone-latvii.html

Ракурс

Военный корабль России зашел в исключительную экономическую зону Латвии и находился на расстоянии 6,5 морских миль от государственных границ страны.

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Вооруженные силы Латвии уточняют, что возле своей границы обнаружили минный тральщик класса «Александрит», который принадлежит Вооруженным силам России. Об этом сообщают в пресс-службе ведомства, передает «Европейская правда».

Отметим, что после начала конфликта на востоке Украины, Россия стала часто отправлять свои военные самолеты и корабли к воздушным и морским границам стран Балтики.

Эти демонстративные действия происходят на фоне обострения отношений между РФ и Западом. Границ государств российские военные корабли и самолеты при этом не нарушают.

В странах Запада уже заявили, что Россия отслеживает реакцию НАТО на свои действия и демонстрирует свою военную силу.

В конце февраля текущего года шведский самолет разведки перехватил российский истребитель Су-27 в международном воздушном пространстве над Балтикой.

Как ранее сообщал «Ракурс», в середине мая венгерские и британские истребители перехватили российские военные самолеты в небе над Балтийским морем.