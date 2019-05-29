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Ракурс
Юлия Тимошенко, фото: tymoshenko.ua

«Батькивщина» будет участвовать в парламентских выборах как самостоятельная политсила

29 мая 2019, 13:16
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Всеукраинские объединения «Батькивщина», как большая самодостаточная команда, будет самостоятельно участвовать в парламентских выборах.

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Об этом лидер политсилы Юлия Тимошенко заявила в эфире Украинского радио, сообщает пресс-служба «Батькивщины».

По словам Тимошенко, возглавляемая ею партия готова сотрудничать с политсилами, которые поддерживают ее программные принципы, такие как провозглашенный во время президентской гонки «Новый курс», однако на выборы в Верховную Раду пойдет самостоятельно.

Тимошенко подчеркнула, что «Батькивщина» не находится в оппозиции к новому президенту Украины Владимиру Зеленскому.

По ее мнению, сейчас не время говорить об объединении или разъединении политсил.

«Мы не планируем создавать оппозиционные объединения, мы хотим помочь президенту, которого избрали люди», — заявила лидер «Батькивщины».

В частности, отмечает Тимошенко, ее политсила хотела бы передать Зеленскому «Новый курс», который, по ее мнению, позволит достичь значительных темпов роста экономики Украины в ближайшие годы.

Напомним, вчера о выходе из «Батькивщины» сообщил координатор созданного во время президентской кампании «военного кабинета» партии Андрей Сенченко.

Источник: Ракурс


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