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Юлия Тимошенко, фото: tymoshenko.ua
«Батькивщина» будет участвовать в парламентских выборах как самостоятельная политсилаhttps://racurs.ua/n122505-batkivschina-budet-uchastvovat-v-parlamentskih-vyborah-kak-samostoyatelnaya-politsila.htmlРакурс
Всеукраинские объединения «Батькивщина», как большая самодостаточная команда, будет самостоятельно участвовать в парламентских выборах.
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Об этом лидер политсилы Юлия Тимошенко заявила в эфире Украинского радио, сообщает пресс-служба «Батькивщины».
По словам Тимошенко, возглавляемая ею партия готова сотрудничать с политсилами, которые поддерживают ее программные принципы, такие как провозглашенный во время президентской гонки «Новый курс», однако на выборы в Верховную Раду пойдет самостоятельно.
Тимошенко подчеркнула, что «Батькивщина» не находится в оппозиции к новому президенту Украины Владимиру Зеленскому.
По ее мнению, сейчас не время говорить об объединении или разъединении политсил.
«Мы не планируем создавать оппозиционные объединения, мы хотим помочь президенту, которого избрали люди», — заявила лидер «Батькивщины».
В частности, отмечает Тимошенко, ее политсила хотела бы передать Зеленскому «Новый курс», который, по ее мнению, позволит достичь значительных темпов роста экономики Украины в ближайшие годы.
Напомним, вчера о выходе из «Батькивщины» сообщил координатор созданного во время президентской кампании «военного кабинета» партии Андрей Сенченко.
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