Юлия Тимошенко, фото: tymoshenko.ua

https://racurs.ua/n122505-batkivschina-budet-uchastvovat-v-parlamentskih-vyborah-kak-samostoyatelnaya-politsila.html

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Всеукраинские объединения «Батькивщина», как большая самодостаточная команда, будет самостоятельно участвовать в парламентских выборах.

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Об этом лидер политсилы Юлия Тимошенко заявила в эфире Украинского радио, сообщает пресс-служба «Батькивщины».

По словам Тимошенко, возглавляемая ею партия готова сотрудничать с политсилами, которые поддерживают ее программные принципы, такие как провозглашенный во время президентской гонки «Новый курс», однако на выборы в Верховную Раду пойдет самостоятельно.

Тимошенко подчеркнула, что «Батькивщина» не находится в оппозиции к новому президенту Украины Владимиру Зеленскому.

По ее мнению, сейчас не время говорить об объединении или разъединении политсил.

«Мы не планируем создавать оппозиционные объединения, мы хотим помочь президенту, которого избрали люди», — заявила лидер «Батькивщины».

В частности, отмечает Тимошенко, ее политсила хотела бы передать Зеленскому «Новый курс», который, по ее мнению, позволит достичь значительных темпов роста экономики Украины в ближайшие годы.

Напомним, вчера о выходе из «Батькивщины» сообщил координатор созданного во время президентской кампании «военного кабинета» партии Андрей Сенченко.