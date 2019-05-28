Андрей Сенченко, фото: Андрей Сенченко

https://racurs.ua/n122473-koordinator-voennogo-kabineta-batkivschiny-vyshel-iz-politsily.html

Ракурс

Координатор созданного во время президентской кампании «военного кабинета» Всеукраинского объединения «Батькивщина» Андрей Сенченко оставляет эту политсилу.

Loading...

Об этом политик сообщил сегодня на своей странице в социальной сети Фейсбук.

В этом решении Сенченко просит не видеть каких-то конфликтов — он отмечает, что с большим уважением относится к лидеру «Батькивщины» Юлии Тимошенко, работе в команде которой посвятил 14 лет, однако отмечает, что их взгляды относительно стратегии действий и формирования команды, способной преодолеть вызовы, которые теперь стоят перед Украиной, существенно отличаются.

В частности Сенченко отмечает рост поддержки антиукраинских сил, которые, по его мнению, в случае получения большинства в новом парламенте будут осуществлять окончательное уничтожение независимости Украины.

Именно поэтому стержнем демократической проукраинской коалиции в следующем парламенте страны должна стать политическая сила, которая сосредоточится на реальном достижении мира через победу и на глубокой модернизации экономики, — убежден Сенченко.

По его мнению, такую политсилу можно сформировать только на основе широкого общественно-политического объединения патриотических сил Украины.

Сенченко был народный депутатом Украины V, VI и VII созывов. Координатором «военного кабинета» Тимошенко он стал 30 октября 2018 года.

Напомним, о создании «военного кабинета» Тимошенко заявила в октябре 2018 года во время выступления на форуме «Новый курс Украины» в Киеве.