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Ракурс
Андрей Сенченко, фото: Андрей Сенченко

Координатор военного кабинета «Батькивщины» вышел из политсилы

28 мая 2019, 16:58
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Координатор созданного во время президентской кампании «военного кабинета» Всеукраинского объединения «Батькивщина» Андрей Сенченко оставляет эту политсилу.

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Об этом политик сообщил сегодня на своей странице в социальной сети Фейсбук.

В этом решении Сенченко просит не видеть каких-то конфликтов — он отмечает, что с большим уважением относится к лидеру «Батькивщины» Юлии Тимошенко, работе в команде которой посвятил 14 лет, однако отмечает, что их взгляды относительно стратегии действий и формирования команды, способной преодолеть вызовы, которые теперь стоят перед Украиной, существенно отличаются.

В частности Сенченко отмечает рост поддержки антиукраинских сил, которые, по его мнению, в случае получения большинства в новом парламенте будут осуществлять окончательное уничтожение независимости Украины.

Именно поэтому стержнем демократической проукраинской коалиции в следующем парламенте страны должна стать политическая сила, которая сосредоточится на реальном достижении мира через победу и на глубокой модернизации экономики, — убежден Сенченко.

По его мнению, такую политсилу можно сформировать только на основе широкого общественно-политического объединения патриотических сил Украины.

Сенченко был народный депутатом Украины V, VI и VII созывов. Координатором «военного кабинета» Тимошенко он стал 30 октября 2018 года.

Напомним, о создании «военного кабинета» Тимошенко заявила в октябре 2018 года во время выступления на форуме «Новый курс Украины» в Киеве.

Источник: Ракурс


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