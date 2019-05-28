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Ракурс
Андрій Сенченко, фото: Андрій Сенченко

Координатор воєнного кабінету «Батьківщини» вийшов з політсили

28 тра 2019, 16:58
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Координатор створеного під час президентської кампанії «воєнного кабінету» Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина» Андрій Сенченко залишає цю політсилу.

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Про це політик повідомив сьогодні на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук.

У цьому рішенні Сенченко просить не вбачати якихось конфліктів — він наголошує, що з великою повагою ставиться до лідера «Батьківщини» Юлії Тимошенко, роботі в команді котрої присвятив 14 років, проте зазначає, що їхні погляди щодо стратегії дій і формування команди, здатної подолати виклики, котрі тепер постали перед Україною, суттєво відрізняються.

Зокрема Сенченко наголошує на зростанні підтримки антиукраїнских сил, котрі, на його думку, в разі здобуття більшості в новому парламенті здійснюватимуть остаточне знищення незалежності України.

Саме тому стрижнем демократичної проукраїнської коаліції в наступному парламенті країни повинна стати політична сила, що зосередиться на реальному досягненні миру через перемогу і на глибокій модернізації економіки, — переконаний Сенченко.

На його думку, таку політсилу можна сформувати лише на основі широкого громадсько-політичного об'єднання патріотичних сил України.

Сенченко був народний депутатом України V, VI і VII скликань. Координатором «воєнного кабінету» Тимошенко він став 30 жовтня 2018 року.

Нагадаємо, про створення «воєнного кабінету» Тимошенко заявила в жовтні 2018 року під час виступу на форумі «Новий курс України» в Києві.

Джерело: Ракурс


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