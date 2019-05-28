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Ракурс
Указ Зеленського повернув Саакашвілі українське громадянство. Фото: Ukrainianwall

Указ Зеленського повернув Саакашвілі українське громадянство

28 тра 2019, 16:32
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Новообраний президент України Володимир Зеленський відновив українське громадянство Михайла Саакашвілі.

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Президент прийняв рішення виключити положення про втрату громадянства Саакашвілі в указі президента України від 26 липня 2017 року № 196. Про це повідомляється на сайті президента.

В указі президента № 329 говориться, що рішення прийнято відповідно до ст. 9, 29 Закону України «Про громадянство України». Зазначимо, що разом з Саакашвілі громадянство отримали ряд інших осіб, чиє громадянство, згідно з указом, має державний інтерес для України.

Серед них громадяни Ірану, Азербайджану, Сирії, Киргизії та Росії.

Указ Зеленського про повернення Саакашвілі громадянства. Фото: АП

Як відомо, Саакашвілі направив Зеленському заяву через свого адвоката. У документі Саакашвілі посилається на інавгураційну промову президента і заявляє, що теж хоче брати участь у розвитку України.

Як раніше повідомляв «Ракурс», Саакашвілі заявляв, що повернеться в Україну відразу після виборів і навіть показував придбаний квиток.

Джерело: Ракурс


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