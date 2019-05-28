Указ Зеленского вернул Саакашвили украинское гражданство. Фото: Ukrainianwall

https://racurs.ua/n122472-prikaz-zelenskogo-vernul-saakashvili-ukrainskoe-grajdanstvo.html

Ракурс

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский восстановил украинское гражданство Михаила Саакашвили.

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Президент принял решение исключить положение о потере гражданства Саакашвили в указе президента Украины от 26 июля 2017 года № 196. Об этом сообщается на сайте президента.

В указе президента № 329 говорится, что решение принято согласно ст. 9, 29 Закона Украины «О гражданстве Украины». Отметим, что вместе с Саакашвили гражданство получили ряд других лиц, чье гражданство, согласно указу, имеет государственный интерес для Украины.

Среди них граждане Ирана, Азербайджана, Сирии, Киргизии и России.

Как известно, Саакашвили направил Зеленскому заявление через своего адвоката. В документе Саакашвили ссылается на инаугурационную речь президента и заявляет, что тоже хочет участвовать в развитии Украины.

Как ранее сообщал «Ракурс», Саакашвили заявлял, что вернется в Украину сразу после выборов и даже показывал купленный билет.