Юлія Тимошенко, фото: tymoshenko.ua

https://racurs.ua/ua/n122505-batkivschyna-bratyme-uchast-u-parlamentskyh-vyborah-yak-samostiyna-politsyla.html

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Всеукраїнські об'єднання «Батьківщина», як велика самодостатня команда,

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самостійно братиме участь у цьогорічних парламентських виборах.

Про це лідер політсили Юлія Тимошенко заявила в ефірі Українського радіо, повідомляє прес-служба «Батьківщини».

За словами Тимошенко, очолювана нею партія готова співпрацювати з політсилами, котрі підтримують її програмні засади, такі як проголошений під час президентських перегонів «Новий курс», однак на вибори до Верховної Ради піде самостійно.

Тимошенко наголосила, що «Батьківщина» не перебуває в опозиції до нового президента України Володимира Зеленського.

На її думку, зараз не час говорити про об'єднання чи роз'єднання політсил.

Ми не плануємо створювати опозиційні об'єднання, ми хочемо допомогти президенту, якого обрали люди, — заявила лідер «Батьківщини».

Зокрема, зазначає Тимошенко, її політсила хотіла б передати Зеленському «Новий курс», котрий, на її думку, дозволить досягнути значних темпів зростання економіки України в найближчі роки.

Нагадаємо, вчора про вихід з «Батьківщини» повідомив координатор створеного під час президентської кампанії «воєнного кабінету» партії Андрій Сенченко.