Госбюро расследований лишилось четырех руководителей. Фото: KP.UA

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Ракурс

Роман Труба, который руководит Государственным бюро расследований (ГБР), подписал указ об увольнении четырех чиновников ведомства, занимавших руководящие должности. Силовики не прошли испытательный срок.

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Директор ГБР отправил в отставку Владимира Тимошко, Александра Туру, Дениса Луцика и Василия Титарчука. Они занимали должности главы управления ГБР в Полтаве, начальника управления досудебных расследований, главы финансового управления и руководителя управления обеспечения деятельности соответственно. Об этом сообщил в Facebook журналист Данила Мокрык и опубликовал фото подписанных Трубой приказов.

Согласно фото документов, указанные чиновники были уволены вчера, 28 мая, из-за «несоответствия занимаемым должностям», на которых они находились с шестимесячным испытательным сроком.

На сайте бюро информации об увольнениях пока что нет, но ее уже подтвердила в Facebook спикер ведомства Ирина Винокурова.

Первая официальная волна увольнений, — отметила она.

Как известно, летом 2018 года внешняя конкурсная комиссия при ГБР отобрала 27 кандидатур на руководящие должности в бюро. Труба отказался утвердить список победителей конкурса, заявив, что отбиравшая их комиссия уничтожила результаты тестирования кандидатов на полиграфе. Кроме того, некоторые претенденты на должности в ГБР были фигурантами уголовных производств, заявил директор бюро. Но конкурсная комиссия повторно подала на утверждение тех же кандидатов, а проводить новый отбор отказалась.