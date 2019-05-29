Роман Труба звільнив із Держбюро розслідувань чотирьох керівників. Фото: KP.UA

https://racurs.ua/ua/n122504-derjburo-rozsliduvan-pozbulosya-chotyroh-kerivnykiv-dokument.html

Ракурс

Роман Труба, який керує Державним бюро розслідувань (ДБР), підписав указ про звільнення чотирьох чиновників відомства, які займали керівні посади. Силовики не пройшли випробувальний термін.

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Директор ДБР відправив у відставку Володимира Тимошка, Олександра Туру, Дениса Луцика та Василя Титарчука. Вони займали посади голови управління ДБР у Полтаві, начальника управління досудових розслідувань, очільника фінансового управління та керівника управління забезпечення діяльності відповідно. Про це повідомив у Facebook журналіст Данило Мокрик і опублікував фото підписаних Трубою наказів.

Згідно з фото документів, вказаних чиновників було звільнено вчора, 28 травня, через «невідповідність займаним посадам», на яких вони перебували із шестимісячним випробувальним терміном.

На сайті бюро інформації про звільнення поки що немає, але її вже підтвердила в Facebook речник відомства Ірина Винокурова.

Перша офіційна хвиля звільнень, — зазначила вона.

Як відомо, влітку 2018 року зовнішня конкурсна комісія при ДБР відібрала 27 кандидатур на керівні посади у бюро. Труба відмовився затвердити список переможців конкурсу, заявивши, що комісія з відбору знищила результати тестування кандидатів на поліграфі. Крім того, деякі претенденти на посади у ДБР були фігурантами кримінальних проваджень, заявив директор бюро. Але конкурсна комісія повторно подала на затвердження тих самих кандидатів, а проводити новий відбір відмовилася.