Межигір’я, фото: «Національний парк Межигір’я»

https://racurs.ua/ua/n122503-dbr-vstanovluie-chomu-dlya-kolyshnoyi-rezydenciyi-yanukovycha-dosi-ne-znayshly-upravytelya.html

Ракурс

Держбюро розслідувань (ДБР) встановлює, чому колишня резиденція четвертого президента України Віктора Януковича «Межигір'я», розташована в селі Нові Петрівці Київської області, досі не передана в управління.

Loading...

Вже майже рік здійснюється відбір управителя арештованих активів «Межигір'я». Наразі триває п’ята спроба обрати управителя. Про це повідомляє прес-служба Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).

В АРМА зазначають, що 16 травня отримали від ДБР листа з вимогою надати інформацію стосовно фактичного прийняття арештованих активів «Межигір'я», їхньої інвентаризації, оцінки, проведення конкурсу на управителя, а також інші пов’язані з цим питанням дані.

Зазначається, що 25 квітня цього року за ч. 1 ст. 367 Кримінального кодексу (службова недбалість) було відкрите кримінальне провадження № 62019000000000548.

Наразі за цим провадженням здійснюється досудове розслідування.

Нагадаємо, конкурс на пошук управителів для майна «Межигір'я» АРМА оголосило восени 2018 року. В березні цього року було оголошено новий конкурс, умови котрого були спрощені. В АРМА наголошують, що першочерговою метою управління майном «Межигір'я» є його збереження.