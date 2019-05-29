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Ракурс
Серіал «Гра престолів» довів головного героя до виснаження і проблем з алкоголем. Фото: Peopletalk

Серіал «Гра престолів» довів головного героя до виснаження і проблем з алкоголем

29 тра 2019, 12:37
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Кіт Харрінгтон, який відомий роллю Джона Сноу в культовому серіалі «Гра престолів», потрапив в клініку через виснаження, проблеми з алкоголем і стрес.

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Британському акторові знадобилася допомога лікарів через завершення серіалу. Харрінгтон працював над проектом вісім років і таке завершення сильно вдарило по зірці серіалу. Про це повідомляє видання Page six.

Для своїх потреб 32-річний Харрінгтон вибрав елітну клініку Prive-Swiss в Коннектикуті, лікування в якій коштує понад 120 тис. дол. на місяць. Там «Джон Сноу» проходить психологічні тренування, терапію для боротьби зі стресом і усвідомлену медитацію.

Дружина Харрінгтона і його партнерка по серіалу Роуз Леслі підтримує чоловіка і сподівається, що він повністю оговтається від стресу.

За інформацією видання, коли Харрінгтон дізнався про фінальну серію серіалу, він не витримав і розплакався.

Як відомо, останній сезон «Гри престолів» викликав хвилю гніву у шанувальників серіалу по всьому світу. Фанати створили петицію про рімейк восьмого сезону, але з іншими сценаристами. Її вже підписали понад 1,5 млн осіб.

Як раніше повідомляв «Ракурс», остання серія фінального сезону серіалу викликала гнів у фанатів і акторів. Лена Хіді (Серсея Ланістер) навіть сперечалася зі сценаристами через фінальну сцену свого персонажа.


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