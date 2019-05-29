Сериал «Игра престолов» довел главного героя до истощения и проблем с алкоголем. Фото: Peopletalk

https://racurs.ua/n122502-serial-igra-prestolov-dovel-glavnogo-geroya-do-istoscheniya-i-problem-s-alkogolem.html

Ракурс

Кит Харрингтон, который известен ролью Джона Сноу в культовом сериале «Игра престолов», попал в клинику из-за истощения, проблем с алкоголем и стресса.

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Британскому актеру понадобилась помощь врачей из-за завершения сериала. Харрингтон работал над проектом восемь лет и такое завершение сильно ударило по звезде сериала. Об этом сообщает издание Page six.

Для своих нужд 32-летний Харрингтон выбрал элитную клинику Prive-Swiss в Коннектикуте, лечение в которой стоит более 120 тыс. долл. в месяц. Там «Джон Сноу» проходит психологическую тренировку, терапию для борьбы со стрессом и осознанную медитацию.

Жена Харрингтона и его партнерша по сериалу Роуз Лесли поддерживает мужа и надеется, что он полностью оправится от стресса.

По информации издания, когда Харрингтон узнал о финальной серии сериала, он не выдержал и расплакался.

Как известно, последний сезон «Игры престолов» вызвал волну гнева у поклонников сериала по всему миру. Фанаты создали петицию о ремейке восьмого сезона, но с другими сценаристами. Ее уже подписали более 1,5 млн человек.

Как ранее сообщал «Ракурс», последняя серия финального сезона сериала вызвала гнев у фанатов и актеров. Лена Хиди (Серсея Ланистер) даже спорила со сценаристами из-за финальной сцены своего персонажа.