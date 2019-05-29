Межигорье, фото: «Национальный парк Межигорье»

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Госбюро расследований (ГБР) устанавливает, почему бывшая резиденция четвертого президента Украины Виктора Януковича «Межигорье», расположенная в селе Новые Петровцы Киевской области, до сих пор не передана в управление.

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Уже почти год осуществляется отбор управляющего арестованными активами «Межигорья». Сейчас идет пятая попытка выбрать управляющего. Об этом сообщает пресс-служба Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

В АРМА отмечают, что 16 мая получили от ГБР письмо с требованием предоставить информацию о фактическом принятии арестованных активов «Межигорья», их инвентаризации, оценке, проведении конкурса на управляющего, а также других связанных с этим вопросом данных.

Отмечается, что 25 апреля этого года по ч. 1 ст. 367 Уголовного кодекса (служебная халатность) было открыто уголовное производство № 62019000000000548.

В настоящее время по данному производству осуществляется досудебное расследование.

Напомним, конкурс на поиск управляющих для имущества «Межигорья» АРМА объявило осенью 2018 года. В марте этого года был объявлен новый конкурс, условия которого были упрощены. В АРМА отмечают, что первоочередной целью управления имуществом «Межигорья» является его сохранение.