Брат экс-главы Конституционного суда построил элитный особняк в Пуще-Водице, фото — Главком

https://racurs.ua/n122507-brat-eks-glavy-konstitucionnogo-suda-tayno-postroil-elitnyy-osobnyak-v-pusche-vodice-video.html

Ракурс

Руководство элитного комплекса отдыха «Пуща-Водица» требует снести самострой Рулава Одда, брата экс-главы Конституционного суда Станислава Шевчука.

Loading...

Требование администрации снести особняк появилось после визита СМИ. В «Пуще-Водице» распорядились, чтобы арендаторы снесли «самовольно построенное недвижимое имущество», сообщается в сюжете Bihus.Info.

Государственную дачу с 2019 года арендует семья брата уволенного председателя Конституционного суда Станислава Шевчука Рулава Одда, а именно — его жена Екатерина Одд.

Элитный особняк на 550 кв. м расположен на закрытой территории комплекса отдыха, которым руководит Государственное управление делами. В предыдущие пять лет его арендовал председатель КСУ Станислав Шевчук.

В марте в «Пуще-Водице» журналисты Bihus.Info зафиксировали строительство на территории поместья Шевчука. Впоследствии выяснилось, что в доме утеплили стены, но разрешительных документов на эти работы не выдавали.

Администрация госкомплекса уверяла, что никаких строительных работ здесь не проводится, пока вместе с журналистами Bihus.Info не приехала на место самостроя. Только после визита появилось требование к арендаторам снести самовольно построенное недвижимое имущество.

С 2015 года Генпрокуратура расследует уголовное производство о незаконной приватизации госдач бывшим первым заместителем генпрокурора Ренатом Кузьминым и Андреем Кравцом, руководителем Госуправления делами при президентстве Виктора Януковича.

Напомним, что вероятной причиной увольнения Станислава Шевчука было влияние на его деятельность брата Рулава Одда (ранее — Дениса Шевчука). Судьи КСУ утверждали, что Рулава постоянно посещал брата на работе и влиял на кадровую политику.