Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Брат экс-главы Конституционного суда построил элитный особняк в Пуще-Водице, фото — Главком

Брат экс-главы Конституционного суда тайно построил элитный особняк в Пуще-Водице (ВИДЕО)

29 мая 2019, 13:25
999

Руководство элитного комплекса отдыха «Пуща-Водица» требует снести самострой Рулава Одда, брата экс-главы Конституционного суда Станислава Шевчука.

Loading...

Требование администрации снести особняк появилось после визита СМИ. В «Пуще-Водице» распорядились, чтобы арендаторы снесли «самовольно построенное недвижимое имущество», сообщается в сюжете Bihus.Info.

Государственную дачу с 2019 года арендует семья брата уволенного председателя Конституционного суда Станислава Шевчука Рулава Одда, а именно — его жена Екатерина Одд.

Элитный особняк на 550 кв. м расположен на закрытой территории комплекса отдыха, которым руководит Государственное управление делами. В предыдущие пять лет его арендовал председатель КСУ Станислав Шевчук.

В марте в «Пуще-Водице» журналисты Bihus.Info зафиксировали строительство на территории поместья Шевчука. Впоследствии выяснилось, что в доме утеплили стены, но разрешительных документов на эти работы не выдавали.

Администрация госкомплекса уверяла, что никаких строительных работ здесь не проводится, пока вместе с журналистами Bihus.Info не приехала на место самостроя. Только после визита появилось требование к арендаторам снести самовольно построенное недвижимое имущество.

С 2015 года Генпрокуратура расследует уголовное производство о незаконной приватизации госдач бывшим первым заместителем генпрокурора Ренатом Кузьминым и Андреем Кравцом, руководителем Госуправления делами при президентстве Виктора Януковича.

Напомним, что вероятной причиной увольнения Станислава Шевчука было влияние на его деятельность брата Рулава Одда (ранее — Дениса Шевчука). Судьи КСУ утверждали, что Рулава постоянно посещал брата на работе и влиял на кадровую политику.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter







Загрузка...

Новости

Главные новости

Брат экс-главы Конституционного суда тайно построил элитный особняк в Пуще-Водице (ВИДЕО)

Руководство элитного комплекса отдыха «Пуща-Водица» требует снести самострой Рулава Одда, брата экс-главы Конституционного суда Станислава Шевчука. Именно из-за влияния Одда на Шевчука председатель КСУ лишился должности

Новости Украины
13:25
Новости партнеров
Загрузка...