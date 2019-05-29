Отставку Гройсмана поддержали в комитете Верховной Рады. Фото: Украинские новости

https://racurs.ua/n122509-otstavku-groysmana-podderjali-v-komitete-verhovnoy-rady-dokument.html

Ракурс

Отставку премьер-министра Украины Владимира Гройсмана поддержали в комитете Верховной Рады по вопросам правовой политики и правосудия.

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Теперь, когда решение принято в комитете, его должен рассмотреть сам парламент. Об этом заявил первый заместитель председателя этого комитета Леонид Емец на своей странице в Facebook.

Решение об отставке премьер-министра должны рассмотреть на пленарном заседании парламента. Скорее всего, это произойдет уже завтра, 30 мая.

Заявление Гройсман подал еще 22 мая. Отметим, что вместе с премьером в отставку отправляется также Кабинет министров Украины. Однако, они должны продолжать выполнять свои обязанности до назначения нового Кабмина.

Как ранее сообщал «Ракурс», новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский заявил о роспуске Верховной рады восьмого созыва и назначил досрочные выборы на 21 июля. Однако перед этим парламент должен принять новое избирательное законодательство.