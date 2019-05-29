Відставку Гройсмана підтримали у комітеті Верховної Ради. Фото: Украинские новости

https://racurs.ua/ua/n122509-vidstavku-groysmana-pidtrymaly-u-komiteti-verhovnoyi-rady-dokument.html

Ракурс

Відставку прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана підтримали в комітеті Верховної Ради з питань правової політики та правосуддя.

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Тепер, коли рішення прийняли у комітеті, його має розглянути сам парламент. Про це заявив перший заступник голови цього комітету Леонід Ємець на своїй сторінці у Facebook.

Рішення щодо відставки прем'єр-міністра мають розглянути на пленарному засіданні парламенту. Скоріше за все, це відбудеться вже завтра, 30 травня.

Заяву Гройсман подав ще 22 травня. Зазначимо, що разом з прем'єром у відставку відправляється також Кабінет міністрів України. Однак, вони мають продовжувати виконувати свої обов’язки до призначення нового Кабміну.

Як раніше повідомляв «Ракурс», новообраний президент України Володимир Зеленський заявив про розпуск Верховної ради восьмого скликання та призначив дострокові вибори на 21 липня. Однак перед цим парламент має ухвалити нове виборче законодавство.