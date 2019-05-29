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Ракурс
Відставку Гройсмана підтримали у комітеті Верховної Ради. Фото: Украинские новости

Відставку Гройсмана підтримали у комітеті Верховної Ради (ДОКУМЕНТ)

29 тра 2019, 13:37
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Відставку прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана підтримали в комітеті Верховної Ради з питань правової політики та правосуддя.

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Тепер, коли рішення прийняли у комітеті, його має розглянути сам парламент. Про це заявив перший заступник голови цього комітету Леонід Ємець на своїй сторінці у Facebook.

Відставку Гройсмана підтримали у комітеті ВР. Фото: Facebook

Рішення щодо відставки прем'єр-міністра мають розглянути на пленарному засіданні парламенту. Скоріше за все, це відбудеться вже завтра, 30 травня.

Заяву Гройсман подав ще 22 травня. Зазначимо, що разом з прем'єром у відставку відправляється також Кабінет міністрів України. Однак, вони мають продовжувати виконувати свої обов’язки до призначення нового Кабміну.

Як раніше повідомляв «Ракурс», новообраний президент України Володимир Зеленський заявив про розпуск Верховної ради восьмого скликання та призначив дострокові вибори на 21 липня. Однак перед цим парламент має ухвалити нове виборче законодавство.

Джерело: Ракурс


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